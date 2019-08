A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) aprovou nesta terça-feira (6) a homologação do resultado do leilão de geração de energia para suprimento a Boa Vista, em Roraima, e localidades conectadas. O Estado é o único não integrado ao SIN (Sistema Interligado Nacional) e usa usinas termelétricas. O início do suprimento de energia está previsto para 28 de junho de 2021.

