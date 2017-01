Leindecker Imóveis inaugura nova sede nesta terça-feira (17), com portas abertas aos clientes

No próximo dia 17 de janeiro, terça-feira, a Leindecker Imóveis, de Porto Alegre, estará inaugurando sua nova sede, na Av. Protásio Alves 767, agora mais moderna e com estacionamento. A empresa, fundada em 1945, é reconhecida por sua seriedade e profissionalismo há 72 anos e se orgulha de ser uma das mais antigas e respeitadas imobiliárias da cidade. A Leindecker trabalha fortemente com administração de condomínios, locação e venda de imóveis. Durante a semana de inauguração, os clientes serão recebidos no novo endereço com mimos e muitos brindes de confraternização.

Comentários