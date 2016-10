Leonardo DiCaprio irá produzir filme do Capitão Planeta

O ator Leonardo DiCaprio e o estúdio Paramount vão se unir para fazer um filme baseado no desenho animado “Capitão Planeta”. A empresa Appian Way, de DiCaprio, deve produzir a adaptação em parceria com o ator Glen Powell.

A Paramount, que comprou os direitos para a versão de cinema do desenho, atualmente está em fase de negociações com Powell e com o roteirista Jono Matt para desenvolver uma nova história. Com o filme, DiCaprio acrescentaria um novo capítulo ao seu já conhecido trabalho em defesa do meio ambiente.

O ganhador do Oscar de melhor ator por “O Regresso” apresentou recentemente o documentário “Before the Flood”, sobre o impacto da mudança climática e as medidas necessárias para combatê-la.

