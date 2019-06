Leopardo mata criança em parque na África do Sul

Uma criança de 2 anos morreu na quarta-feira (5) vítima de ataque de um leopardo no Parque Nacional Kruger, na África do Sul. O menino era filho de um funcionário do parque e vivia com a família em uma área destinada para os trabalhadores da reserva. Os familiares chegaram a levar a criança para o hospital, mas ela já estava morta. O leopardo ultrapassou a área cercada e atacou o garoto.