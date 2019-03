Letícia Sabatella se inspira em Marielle Franco para compor uma deputada em um filme

Letícia Sabatella é um verdadeiro poço de cultura e sabedoria, por isso talvez não exista uma atriz melhor escalada para interpretar a deputada honesta e humanista no novíssimo longa de comédia dramática Happy Hour – Verdades e Consequências, com direção de Eduardo Albergaria, que chegou às salas nesta semana.

Envolvida com a militância política, ela revela que se espelhou em dois grandes símbolos femininos para compor sua personagem Vera.

“Me inspirei em Luiza Erundina a Marielle Franco. Também há mulheres fortes que me inspiraram um pouco, intuitivamente. Eu me sinto no dever de ser uma cidadã comum quando se trata de se posicionar politicamente. Ao mesmo tempo, há um foco em mim e eu conduzo à direção do olhar para causas necessárias. Por isso me posiciono honestamente para estimular também outras pessoas a participarem”, explica.

Na trama, a deputada está em vias de concorrer à prefeitura de sua cidade e é casada com Horácio, um professor argentino – estrelado pelo ator argentino Pablo Echarri – com quem tem um filho. Ela leva um choque quando recebe a proposta do marido de abrir o casamento. Sobre este tema, Letícia opina que este é um assunto bem delicado.

“De todo modo, é importante enxergar nossa humanidade, nossos desejos, e fazer escolhas com responsabilidade para com o afeto construído na relação, respeitando os limites dos envolvidos. É complexo, mas reconheço que não existe casamento imaculado, ideal, nem uma fórmula que se possa aplicar a todo mundo.”

Horácio faz esta proposta para a mulher porque se sentiu atraído pelas alunas mais jovens, o que retrata a triste realidade de muitos homens que avaliam que somente as mulheres mais jovens são boas para relacionamento.

“É isso: machismo tóxico, normatizado, lugar comum. O envelhecer pesa às mulheres quando os homens restrigem sua criatividade, compreensão e sensibilidade a ponto de abrir mão do amor verdadeiro, compassivo pela manutenção da sua ‘juventude’, tendo o apêndice de uma mulher mais jovem. O caminho é a independência da mulher em relação ao olhar masculino. Ser livre”, acredita.

A atriz completou 48 anos em 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e confessa que está longe de sofrer ou ter crises por conta da idade.

“Estou a caminho do pôr do sol, com aquela luz que deixa os olhos e dentes fosforescentes no fim do dia. Tem uma clara sabedoria em amar as precariedades. Tem uma comoção com as perdas (as mortes me debulham como quem perde seu mundo de afetos) e a energia tem que ser melhor calculada. Há mais limites, mas aumenta a humanidade. Eu estou meio sem tempo de ter minhas próprias crises com o país nesta crise.”

Enquanto isso, ela celebra sua agenda cheia de trabalhos como o lançamento da segunda temporada de Carcereiros e a novela Órfãos da Terra, além de rodar o país com um espetáculo musical e um show autoral com sua mãe, a pedagoga aposentada Marilza Sabatella, de 72 anos.

“E quero mais! Pode vir! A gente ajeita a agenda. Recuso coisas para dar tempo, mas me sinto tão verdadeiramente disposta a experimentar coisas novas… Estou em cartaz circulando com a caravana de A Vida em Vermelho-Brecht e Piaf e com o Muitas Águas, show com a minha mãe, Renata Zé, André Sachs, etc”, enumera.

