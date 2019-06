Leticia Spiller: “Eu não me cobro tanto, eu me permito”

Todo dia, ao acordar, antes mesmo de tomar o café da manhã, Leticia Spiller pratica os Cinco Ritos Tibetanos, que são uma série de exercícios de ioga, conhecidos como os “rituais da eterna juventude”. Com a fala suave, a atriz, de 45 anos, explica que a prática faz seu metabolismo girar. “São 20 minutos dos ritos com uma pequena meditação”, conta. Apesar de zen, Leticia admite ter seus momentos de fúria, especialmente no trânsito. Mas aprendeu a controlá-los de um jeito divertido. “Me irrito demais, mas dou um soco no console do carro e está tudo resolvido”, entrega, aos risos.

Recém-saída de O Sétimo Guardião, onde deu vida à bonitona Marilda, primeira-dama da fictícia Serro Azul, cidadezinha em que a trama era ambientada, Leticia já está cheia de trabalhos e projetos em andamento. “Tem mil coisas acontecendo”, anuncia ela, que se divide entre sua produtora de cinema, a Paisagem Filmes, e os ensaios para a cigana Inez, uma das protagonistas do musical ZORRO, dirigido por Ulysses Cruz. Baseado na obra de Isabel Allende, o espetáculo estreia dia 2 de agosto no Teatro Santander, em São Paulo.

Além do cinema e do teatro, a atriz ainda colhe os frutos do lançamento de seu livro de poesias, Mais de Mim, lançado ano passado, e comemora o sucesso da música Lua Cheia, que gravou em parceria com o cantor carioca Dienis. “A música já atingiu mais de um milhão de acessos no Spotify e estamos subindo no Youtube também. Estamos com possibilidades de ir para Portugal e para a França para divulgar a canção”, orgulha-se.

Mãe de Pedro, de 22 (de sua relação com o ator Marcello Novaes, de 56) – que está no ar como o Filipe de Malhação: Toda Forma de Amar – e de Stella, de 8 (de seu relacionamento com o diretor de fotografia Lucas Loureiro, de 37), a atriz ainda equilibra o trabalho com a rotina dos filhos e a relação com o guitarrista flamenco Pablo Vares, de 29 anos, por quem se apaixonou durante o espetáculo Dorotéia, em 2016. “A arte dele me encantou, a forma como ele se colocava como profissional e pessoa. Isso antes de conhecê-lo. Depois que o conheci, me apaixonei mais ainda. Ele é um cara que vale a pena, querido, que se importa com os outros, não é um cara que só pensa nele”, derrete-se.

Letícia conta ainda que já teve vários momentos em que não se curtiu: “Quando somos crianças, relevamos mais. Na adolescência, com 13 anos, eu era uma varapau, não tinha peito, nada. Sempre fui bicho de goiaba igual ao Pedro. Quando eu resolvi cortar o cabelo joãozinho, com 8 anos, eu olho umas fotos e falo: “é o Pedro”. Depois tive aquela fase do mullet, com 12 anos. Aquela fase bela! (risos). Acho que temos fases. Por isso que acho que o espelho é tão perigoso. Eu lembro que a Denise Stoklos (dramaturga, encenadora e atriz) não tinha espelho na casa dela. Para mim isso é genial. Acho o espelho perigoso porque nos olhamos todo dia. Eu, por exemplo, sou geminiana. Se eu ficar todo dia olhando minha cara fico enjoada e quero mudar (risos). Às vezes, quando estou muito enjoada de mim, falo: ‘é só o espelho, Leticia’”.

Sobre sua alimentação, a atriz afirma: “Tenho evitado carne vermelha, acho mais pesada para digerir. E também quero consumir menos carne pelo meio ambiente. Mas não consigo cortar totalmente. Já estou comendo bem menos, às vezes fico mais de 15 dias sem comer. Quem sabe eu chego lá? Procuro comer lanchinhos saudáveis. Adoro castanha de caju sem sal torrada. Gosto de comprar a castanha crua e botar para torrar no forno, fica super saborosa e crocante. Também tenho alguns hábitos como comer açaí puro e tomar suco verde de manhã. Sempre opto pela alimentação saudável, mas se não tiver de jeito nenhum, tudo bem”.

Deixe seu comentário: