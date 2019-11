A líder do Partido Nacionalista da Escócia (SNP, na sigla em inglês), Nicola Sturgeon, afirmou nesta sexta (1º) que fará uma nova demanda para poder realizar um outro referendo de independência no país. Pela lei, para fazer um novo referendo de forma legal, a Escócia precisaria de permissão do governo do Reino Unido. Nicola Sturgeon disse que fará o pedido até o Natal.