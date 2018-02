Líder do grupo Estado Islâmico está vivo, diz responsável iraquiano

Um responsável de alto escalão do Ministério iraquiano do Interior afirmou que o líder do grupo extremista EI (Estado Islâmico), Abu Bakr al-Baghdadi, está vivo e é tratado em um hospital de campanha no nordeste da Síria, após ficar ferido em um bombardeio.

“Temos informações inquestionáveis e documentos no seio da organização terrorista segundo os quais Al-Baghdadi continua vivo e se esconde em (na região de) Yazire”, declarou o diretor-geral de Inteligência e Contraterrorismo, Abu Ali al-Basri, citado nesta segunda-feira (12) pelo jornal governamental As Sabah.

O EI continua presente nessa região do nordeste da Síria, uma grande planície desértica perto da fronteira com o Iraque. Segundo o responsável iraquiano, o líder extremista “está ferido, tem diabetes, fraturas no corpo, e as pernas lhe impedem de caminhar sem ajuda”. Estas feridas “teriam sido provocadas por bombardeios aéreos contra redutos do EI no Iraque”.

Em 16 de junho, a Rússia disse que provavelmente teria matado Abu Bakr al-Baghdadi em um bombardeio de sua aviação perto de Raqa, na Síria, embora tenha afirmado que continuava investigando se realmente estava morto. Em 1º de setembro, um responsável americano de alto escalão disse que o chefe do EI ainda estava vivo e possivelmente se escondia no Vale do Eufrates, no leste da Síria.

