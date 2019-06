Após o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmar que ainda não viu o governo apresentar uma agenda para o País, aliados de Jair Bolsonaro responderam a declaração. O líder do PSL na Câmara , Delegado Waldir (GO), e a líder do governo no Congresso, Joice Hasselmann (PSL-SP), discordaram da fala de Maia.

