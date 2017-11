Linha direta

O MPF (Ministério Público Federal) em Brasília vai enviar à PGR (Procuradoria-Geral da República) um inquérito que pega em cheio um ministro palaciano do governo de Dilma Rousseff. As investigações apontaram que saiu de um gabinete a ordem, e com dinheiro público, para fechar as pistas do Eixo Monumental próximo ao estádio Mané Garrincha, em 2013, com queima de pneus. Era um protesto contra a Copa das Confederações, na esteira dos movimentos que tomaram conta do Brasil. À época, um assessor lotado no governo Dilma havia sido detido pela PM (Polícia Militar) do Distrito Federal.

A Lei

Àquela ocasião, a importante via na capital federal ficou bloqueada por horas, impedindo o direito constitucional de ir e vir dos cidadãos.

Meio-caminho

Confirmado presidente do PSDB, o governador paulista Geraldo Alckmin deu um passo gigante para se lançar ao Palácio do Planalto. Ele será oficializado em março. Agora, ele tem a caneta para conquistar delegados.

Proteção

Há um mês há uma patrulha da PM 24 horas na porta do prédio onde mora o juiz federal Marcelo Bretas (RJ), que trancafiou a cúpula do PMDB e o casal Garotinho no presídio em Benfica.

Patriota no TSE

Está na pauta do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) o julgamento da mudança da denominação do PEN (Partido Ecológico Nacional) para Patriota. Em março de 2018, com a abertura da “janela da infidelidade partidária”, o Patriota espera o ingresso de parlamentares oriundos da “bancada da bala”, como Delegado Valdir (GO), Éder Mauro (PA) e Fernando Francischini (PR), todos ex-delegados.

Da caserna

O deputado federal Jair Bolsonaro, que se lançará ao Planalto pelo partido, levará dois filhos também parlamentares. Estão previstas, ainda, filiações de militares da reserva para candidaturas a deputado federal. A entrada de Bolsonaro puxará para o Patriota prefeitos e vereadores.

Xerife

Protógenes Queiroz, inocentado pela Justiça de São Paulo no processo em que foi acusado de violação de sigilo na Operação Satiagraha, tem esperanças de ser reintegrado à PF (Polícia Federal). Está com a deputada Renata Abreu (Podemos-SP) a relatoria na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da anistia do delegado.

Desespero de Evo

Após o segundo adiamento de audiência com Michel Temer, o presidente da Bolívia, Evo Morales, está em desespero. Ele quer aumentar o preço do gás vendido pelo seu governo à Petrobras. Mas o Itamaraty tem alertado Temer.

Haja gás

Aliás, pelo menos três jatinhos de magnatas intermediadores brasileiros de venda de gás para a Petrobras baixaram em La Paz nas últimas semanas. A disputa tem… gás.

Êpa, Êpa!

O movimento católico Pró-Vida faz campanha na internet contra o PL 7371/14, que visa instituir um fundo para combater a violência contra as mulheres. Mas por quê? Segundo os religiosos, cria-se um “abortoduto” como canal para receber dinheiro do exterior com vistas a financiar abortos. Os líderes decidirão se a matéria entrará em votação.

Em alerta

A turma da ADPF (Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal) se surpreendeu com as entrevistas e declarações do diretor-geral da corporação, Fernando Segóvia. Mas a entidade vai dar tempo ao novo titular do órgão sobre os seus atos, para se posicionar. A avaliação interna é de que Segóvia “se fragilizou com as entrevistas”.

Eron & Luislinda

Longe de a Coluna intencionar prejudicar uma amizade de longa data entre a ministra Luislinda Valois (Direitos Humanos) e a deputada federal Tia Eron (PRB-BA). O fato é que Temer vai substituir Luislinda e o nome da parlamentar (sem que ela saiba) surgiu à mesa do presidente, dentre outras cotadas. A favorita é uma deputada do PMDB.

A arte de ensinar

Em novo livro, “A Arte da Educação”, o chanceler da Estácio, Ronaldo Mota, disseca o desafio do professor nestes novos tempos de tecnologias digitais, quando o mestre concorre com tablets e smartphones pela atenção dos alunos. Vale o debate.

Esperança

O governador de Pernambuco, Paulo Câmara, nomeou o mineiro Cloves Benevides, um dos maiores especialistas no assunto, como Secretário de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude. O Estado tem altos índices de criminalidade entre jovens.

Deixe seu comentário: