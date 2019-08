Um dos ônibus do Linha Turismo estará disponível para quem quiser visitar a 3º edição do Festival Sul-Americano de Cerveja, neste sábado (10), na sede da Fiergs. O valor do passeio é R$ 30 e dá direito a um ingresso para o festival. O festival oferece degustações e harmonizações com diversas opções em gastronomia, exposição e comercialização de produtos e insumos ligados ao universo cervejeiro.

