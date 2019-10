O ônibus panorâmico da Linha Turismo de Porto Alegre participa, neste sábado, da terceira edição do projeto “Porto Cervejeiro”, que visita algumas das principais cervejarias e microcervejarias da capital gaúcha. A saída está marcada para as 14h no largo Zumbi dos Palmares (bairro Cidade Baixa), com passagem a R$ 30. Desta vez, a programação abrange as empresas Babel e DNA Beer.