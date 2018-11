Livro “Um Mito Chamado Gardel” será lançado na próxima quinta (08), na 64ª Feira do Livro de Porto Alegre

A partir do dia 08 de novembro, os mistérios envolvendo a vida e morte do cantor e ator, naturalizado argentino Carlos Gardel (1890-1935), ganharão um novo capítulo e mais aprofundado sobre a sua trajetória, com o lançamento do livro “Um Mito Chamado Gardel”, do autor gaúcho Celso Gonzaga Porto, de 72 anos. O lançamento do livro pela Editora Travassos acontece na 64ª Feira do Livro de Porto Alegre e contará com sessão de autógrafos do escritor, a partir das 15h30.

Resultado de uma pesquisa aprofundada sobre Gardel, o autor permite que o leitor tire suas próprias conclusões, a partir de uma análise racional sobre os acontecimentos que o cercaram em sua curta, mas consolidada carreira, que passou de ilustre cantor de tango a astro do cinema internacional. “Ao longo da obra, os leitores vão perceber que tentei contar a versão mais aprofundada possível sobre a sua trajetória. Gardel foi uma figura que modificou a história do tango com sua voz inconfundível e composições que marcaram gerações, mas os acontecimentos em torno da sua vida ainda são cercados de mistérios e curiosidades que serão desvendadas ao longo da leitura”, comenta Porto.

Aos 72 anos, o autor conta que a ideia de escrever um livro sobre a trajetória de Carlos Gardel surgiu após participar de um curso de espanhol, oferecido pelo IFSul (Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense), onde trabalhava. O desejo de manter fluência no novo idioma, fez com que Porto começasse a traduzir músicas em espanhol. “Em um desses exercícios traduzi o tango “Por Una Cabeza”, isso despertou minha curiosidade para saber o que mais tinha no seu repertório. Ao pesquisar sobre os seus trabalhos, os mistérios que envolveram a sua vida chamaram a minha atenção”, comenta Porto.

Despertando a curiosidade, o autor aprofundou-se ainda mais em cada acontecimento, inclusive no inquérito do acidente que causou a morte de Gardel. “Após fazer uma análise minuciosa dos fatos, percebi que as versões contadas eram muito divergentes aos acontecimentos reais da época. Por isso, me aprofundei ainda mais nas pesquisas até encontrar situações que se aproximassem, ao máximo, do que realmente poderia ter acontecido”, explica Porto.

Apesar do livro inicialmente ter sido escrito em português, após a sua finalização, Porto percebeu que estava na hora de colocar seu espanhol em prática, e assim surgiu a versão bilíngue do livro “Un Mito Llamado Gardel”, que originalmente foi lançado na Argentina, no dia 24 de junho, data de morte de Carlos Gardel. No dia 11 de dezembro completará 128 anos do nascimento do astro que encantou e ainda encanta fãs ao longo dos anos.

