Feira do Livro 69ª Feira do Livro de Porto Alegre termina com mais de 211 mil exemplares vendidos

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2023

Evento reuniu milhares de pessoas na Praça da Alfândega Foto: Giulian Serafim/PMPA Evento reuniu milhares de pessoas na Praça da Alfândega. (Foto: Giulian Serafim/PMPA) Foto: Giulian Serafim/PMPA

A 69ª Feira do Livro de Porto Alegre foi considerada um sucesso pelos organizadores. Além das vendas de livros, o evento, encerrado na quarta-feira (15) na Praça da Alfândega, proporcionou o encontro de centenas de escritores com o público, fomentou a criação de novos leitores e despertou o debate sobre o financiamento dos eventos culturais no Estado.

Neste ano, foram vendidos 211.619 livros nas 75 bancas. Isso representa uma média de 2.899 obras por dia em cada uma delas, segundo a Câmara Rio-Grandense do Livro. Os dados foram divulgados na manhã desta quinta-feira (16).

Embora no comparativo com 2022 – especialmente na comercialização diária – uma redução tenha sido registrada (em torno de 6% menos), o resultado foi comemorado pela organização. “Tivemos muitos dias com chuva forte, o que se refletiu nas vendas, e ainda assim o público compareceu nas bancas. A feira foi um sucesso”, destacou o presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro, Maximiliano Ledur.

Um dos diferenciais da feira deste ano foi a unificação do horário de abertura das bancas das áreas geral, infantil e juvenil – às 10h todos os dias, com encerramento às 20h. Nas edições passadas, uma parte das bancas abria somente ao meio-dia. Para Ledur, a tendência é a prática se repetir no ano que vem.

No total, a feira realizou 158 eventos, sendo 123 mesas e bate-papos, 20 apresentações artísticas e 15 oficinas de escrita e literatura. Durante os 20 dias do evento, quase 500 autores estiveram nessas atividades, com uma intensa participação de escritores internacionais.

Na área infantil e juvenil, foram 619 atividades, que envolveram contações de histórias, rodas de conversa na Estação da Acessibilidade e formação de mediadores de leitura. A programação nos espaços Petrobras Carlos Urbim, Jovem Banrisul Vero e Quintal das Histórias/Sulgás e na Praça de Autógrafos mobilizaram 8.720 alunos de mais de 300 turmas escolares.

Outro destaque deste ano foi a participação de municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Os números das sessões de autógrafos novamente impressionaram. Foram 655 encontros agendados, sendo 49 coletivas realizadas no primeiro andar do auditório do Memorial do RS e 606 individuais, que ocorreram na Praça de Autógrafos Gerdau.

Próxima Feira do Livro

A próxima Feira do Livro de Porto Alegre já tem data marcada. O evento literário, que completará 70 anos, ocorrerá de 1º a 17 de novembro de 2024.

69ª Feira do Livro de Porto Alegre termina com mais de 211 mil exemplares vendidos

