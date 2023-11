Porto Alegre Com alta de 40% nas vendas, chega ao fim mais uma Feira do Livro de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2023

Programação de encerramento incluiu leilão beneficente de escultura. (Foto: Pedro Piegas/PMPA)

Encerrada na noite dessa quarta-feira (15) após 15 dias de programação na Praça da Alfândega e imediações (Centro Histórico), a 69ª Feira do Livro de Porto Alegre registrou vendas 40% superiores à edição de 2019 – última realizada de forma totalmente presencial antes da pandemia de coronavírus. O levantamento é Câmara Riograndense do Livro (CRL), organizadora do evento.

A opção por esse parâmetro comparativo se deve ao fato de que em 2020 a feira foi totalmente digital, avançando no ano seguinte para uma edição mista (com parte das atividades e vendas desenvolvidas de forma on-line). Os números exatos serão divulgados pela entidade nesta quinta-feira.

Cerimônia informal e que se repete a cada ano, o cortejo de despedida da Feira foi realizado no início da noite, sob tempo chuvoso na capital gaúcha. No comando da sineta-símbolo do fim dos trabalhos estava o patrono desta edição, o escritor e cineasta uruguaianense Tabajara Ruas, 81 anos.

O grupo contava com livreiros, editores, músicos, visitantes e autoridades. Representando o Município, compareceram o titular da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativas (SMCec), Henry Ventura, e o coordenador de Literatura e Humanidades da pasta, Sergius Gonzaga – o prefeito Sebastião Melo está em viagem oficial à Colômbia.

Para Ventura, mais uma vez a Feira do Livro de Porto Alegre proporcionou experiências culturais que foram respondidas pelos gaúchos, em um ambiente favorável ao diálogo. “Já estamos contando os dias para a 70ª edição”, salientou.

Sergius, por sua vez, ressaltou por sua vez a sensação de alegria resultante do fato de que, mesmo coincidindo com um período de chuvas e ventanias, a Feira do Livro possibilitou diversos eventos culturais, centenas de sessões de autógrafos e a venda de milhares de obras.

“Possibilitou, portanto, a aventura do conhecimento, a circulação de ideias e novos mergulhos no universo das paixões humanas”, declarou. “Por fim, garantiu a livreiros, editores e distribuidores um lastro financeiro para que continuem com sua árdua luta em defesa do livro, até hoje a mais importante invenção da humanidade”.

Novidades desta edição

– Horário de funcionamento das 10h às 20h. De acordo com a CRL, o expediente ampliado agradou livrarias, editoras e o público, devendo ser repetido na próxima edição.

– Número menor de bancas em relação ao ano passado: 72. A entidade avalia que a medida não afetou o volume de exemplares comercializados.

– Comitê de acessibilidade responsável por diversas atividades e iniciativas destinadas ao público com necessidades especiais.

Escultura leiloada

Cobiçada por muitos dos visitantes que passaram pela Feira deste ano, a escultura “Caminhos do Saber” foi leiloada nessa quarta-feira. Trata-se de uma réplica em miniatura do já tradicional monumento instalado na Praça da Alfândega junto à Rua da Praia e que mostra o escritor gaúcho Mario Quintana (1906-1994) com o colega mineiro Carlos Drummond de Andrade (1902-1987).

O objeto foi arrematado por um empresário do ramo de azeites, com um lance de R$ 2,7 mil. Outros R$ 300 foram inteirados pelo leiloeiro responsável pelo pregão, para um valor ficasse “redondo” de R$ 3 mil – o dinheiro será destinado à aquisição de livros para bibliotecas atingidas pelas enchentes na região do Vale do Taquari.

(Marcello Campos)

