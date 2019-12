Magazine Lorena Improta processa estilistas que não entregaram roupa

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2019

Bailarina está processando uma dupla de estilistas por não terem entregado o figurino que ela usaria para se apresentar como musa da escola de samba Viradouro Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A bailarina, modelo e youtuber Lorena Improta está processando a dupla de estilistas Guerreiro Cavaleiro por não terem entregado o figurino que ela usaria para se apresentar como musa da escola de samba Viradouro no fim de novembro.

A ex-bailarina do Faustão pagou R$ 3,5 mil por um look que não ficou pronto a tempo do evento, mas o estilista não quis devolver o dinheiro. As informações foram confirmadas pela assessoria de Lorena.

Guerreiro disse que avisou a ex de Léo Santana que o “material era muito chato de trabalhar e poderia haver algum atraso”. “Pelo fato dela ter fechado a produção poucos dias antes do evento, ela estava ciente [de] que isso poderia acontecer e aconteceu”, explicou.

O designer disse ainda que chegou a tentar um plano B, enviando uma peça de seu acervo no lugar da que havia sido encomendada, “mas na hora de enviar deu errado”. Frente a isso, ofereceram de finalizar o look para que ela usasse em outra ocasião, mas Lorena recusou.

Como já tinham investido em tecido, costureira e frete, os estilistas então propuseram devolver R$ 1,5 mil, mas Lore recusou e disse que procuraria a Justiça. “Infelizmente ela foi a público resolver uma questão que teríamos resolvido como ‘amigos’, afinal, não é de hoje que fazemos look pra ela. Estamos falando com o nosso advogado sobre essa exposição desnecessária”, desabafou o estilista, que enviou fotos das peças que comporiam o figurino encomendado.

