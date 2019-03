Luan Santana fará show domingo em Porto Alegre

*Por Bárbara Assmann

O cantor Sertanejo, Luan Santana, volta para Porto Alegre neste domingo (24). Na Arena do Grêmio, Luan apresentará sua nova turnê “Live-Móvel”, com sucessos consagrados de seus dez anos de carreira. Antes do show, diversas atrações agitarão o público presente.

A abertura do evento fica por conta de Wilian Netto, Gabriel Farias e dos DJs Vitor Hugo e Capu. As atrações iniciam logo após a liberção dos portões, às 16h. O estacionamento interno (E1) estará aberto a partir das 15h, com pagamento apenas no dia do show, no valor de R$ 20 para carros e motos. O acesso para o E1 é através dos portões 2 e 5. Pedestres devem acessar o local pelo portão 1.

Ainda há ingressos disponíveis no site (www.blueticket.com.br).

