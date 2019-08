Luana Piovani responde a internauta se faria sexo a três com Anitta e Scooby

O namoro entre Anitta e Pedro Scooby, ex-marido Luana Piovani, continua dando o que falar. Da última quinta-feira (22) para sexta-feira (23) uma internauta demonstrou-se infeliz pela maneira como a atriz e a apresentadora está lidando com toda a situação e declarou que esperava que Luana aproveitasse o momento para fazer um sexo a três com a cantora e o surfista.

“Porr* agora que eu já estava imaginando a surubenha (sic): você Scooby e Anitta. Eles disseram que cabe mais um no quarto deles”, disse a internauta. Em réplica, Luana Piovani disparou: “Eu? Está louca, né? Coloca reparo no meu bom gosto”, deixando a claro que o ménage à trois está fora de cogitação. Ao menos entre eles.

Crítica

Luana Piovani está feliz da vida com seu novo relacionamento. A atriz confirmou namoro com o israelense Ofek Malka e não gostou nada de se deparar com críticas por conta da diferença de idade entre os dois. Prestes a completar 43 anos, a artista tem 19 a mais que o jogador de basquete, com seus 23 anos. Em resposta a um internauta, a loira rejeitou o preconceito em sua relação.

Em foto recente postada no perfil de Luana Piovani, uma seguidora opinou sobre o novo romance da famosa. “Luana, você jura que acha que repetir a fórmula, namorar moleque novo, pode dar resultado diferente?”, perguntou a internauta fazendo referência a Pedro Scooby, seu ex-marido e atual namorado de Anitta. Em seguida, a pessoa continuou: “Se for só sexo tudo bem, mas você deveria e merecia encontrar um cara legal, mais velho, já com estabilidade. Não queira achar que a cabeça é a mesma porque não é. Sei lá, pense nos seus filhos. Criança faz criancice, não tem jeito”.

A mãe dos pequenos Dom, Bem e Liz, que já teve sua vida amorosa avaliada por Britto Jr., retrucou: “Filha, estou procurando nada não. Eu fui achada e está bom, sem fim. Cuida da sua aí que da minha cuido eu”. Amiga da sertaneja Simaria nas redes sociais, ela também reagiu a um comentário mais ousado de uma seguidora a respeito do ex. “Agora que eu já tava imaginando a surubinha entre você, Scooby e Anitta após a declaração que cabe mais um no quarto deles”, escreveu uma fã. “Eu? Está bem louca, né? Bota reparo no meu bom gosto”, provocou.

A atriz contou ainda em seu perfil que não tem assistido aos episódios do próprio programa, o “Luana é de Lua”, exibido no Canal E!, devido as cenas com o ex. “O episódio casamento foi uma loucura. Ainda não reassisti para tecer comentários. Tem uma visita no lugar que casei, abre meu álbum de casamento e não quis mexer nesse lugar. Ninguém casa para se separar, né gente? É sempre uma frustração, uma sensação de que a gente de algum jeito falhou. Não que eu ache que tenha falhado. Pelo contrário. Acertei e fui generosa no último grau para com o outro. Mas é frustrante”, comentou ela recentemente.

