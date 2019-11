O Banco do Brasil registrou lucro líquido ajustado de R$ 4,543 bilhões no terceiro trimestre, cifra 33,5% maior que a registrada um ano antes, de R$ 3,402 bilhões. Em relação aos três meses anteriores, a alta foi de 2,5%. O resultado do BB foi impulsionado, segundo o banco, por maiores margens financeiras e redução no Imposto de Renda e contribuição social.