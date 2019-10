Ludmilla compartilha um vídeo onde é chamada de macaca e desabafa: “Até quando isso?”

Ludmilla compartilhou nesta quinta-feira (31) um vídeo durante sua vitória no Prêmio Multishow. É possível ouvir alguém na plateia se referindo a ela por um termo racista: “macaca”.

Nos Stories, Ludmilla publicou um desabafo sobre o caso. “Cara até quando isso??”, lamentou a cantora. “Olha as coisas pra mim e eu acho que pra maioria dos brasileiros nunca foram fáceis, e com preconceito e julgamentos pelo tom de pele, vocês só complicam as coisas”, continuou.

“A vontade de me diminuir é tanta que as pessoas não pensam nas consequências de seus atos. Eu só queria deixar bem claro pra vocês racistas que, além da justiça ser lenta aqui e as pessoas que praticaram racismo comigo ainda não terem sido punidas, isso não significa que a cobrança nunca vai chegar”, garantiu a artista.

“Ainda bem que eu tenho um Deus e uma família que não me deixa desmoronar diante dos racistas, a cobrança de vocês uma hora vai chegar”, concluiu Ludmilla.