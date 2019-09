Ludmilla responde crítica de Luana Piovani no Instagram: “Você tem que se tratar”

As polêmicas com Luana Piovani não param. Depois de semanas de “treta” com Anitta devido ao namoro (agora já finalizado) dela com o ex-marido de Piovani, Pedro Scooby, agora a apresentadora se meteu com a cantora Ludmilla. Luana publicou no Instagram um comentário criticando a escolha da música Malokera, de Ludmilla, para tocar no desfile da marca de lingeries de Rihanna. “Aff podia ter colocado taaanta coisa boa pra tocar… Cansada do óbvio brasileiro pouco sexy, vulgar e apelativo”, criticou.

A cantora não gostou nem um pouco do comentário de Piovani e rebateu com um textão. “Querida Luana, eu estou vendo essas suas palhaçadas na internet a tempos e estava até com PENA da sua situação, mas cara tá EXTREMO DE RIDÍCULO PRA SUA CARA, você ja passou dos limites, eu não sei qual é o seu projeto pra ganhar biscoito no futuro mas só sei que eu não quero participar dele, porque com isso td que vc anda fazendo, parece um grande show de horrores pra alcançar um grande número de seguidores e um mísero segundo de atenção, eu disse MÍSERO”, dizia parte do comentário da cantora.

A funkeira carioca recebeu apoio dos fãs, que passaram a usar a hashtag #ReageLu, aguardando que a apresentadora responda. “Ultimamente você é a definição de recalcada” e “Menos recalque” foram algumas das respostas que fãs da cantora deixaram para Luana Piovani.

Deixe seu comentário: