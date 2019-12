Celebridades Ludmilla se casa com dançarina Brunna Gonçalves em cerimônia surpresa

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2019

Ludmilla e Brunna após o casamento. Foto: Reprodução/Instagram Ludmilla e Brunna após o casamento. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

A cantora Ludmilla surpreendeu sua namorada Brunna Gonçalves ao pedi-la em casamento na noite de segunda-feira (16) e em seguida – sim, no mesmo dia – realizar uma cerimônia surpresa na sua casa no Rio de Janeiro

A funkeira reuniu familiares e amigos e, no mesmo dia do aniversário da dançarina, fez o pedido de casamento. “Bru, reuni todo mundo que a gente ama aqui, que vive com a gente, que torce pela gente, pra te fazer um pedido. Eu queria saber se você aceita se casar comigo”.

Assim que a dançarina disse “sim” Ludmilla lhe deu uma flor branca e falou: “Bora casar?! Vamos lá fora então”. Na área externa da casa uma estrutura já estava montada para receber a cerimônia e a festa.

Em junho, a funkeira assumiu o namoro com Brunna Gonçalves, uma de suas bailarinas. Na época, disse que decidiu assumir, porque apesar de já ter ficado com outras mulheres e homens, “nunca sentiu amor profundo”. “A Brunna eu amo profundamente, por isso eu tive vontade de assumir”, disse.

O pedido e o casamento foram registrados no stories do Instagram de Ludmilla. Após a festa, a cantora fez um vídeo explicando que já havia planejado fazer o pedido, mas que havia “esquecido” de avisar familiares e cartório, mas que felizmente conseguiu organizar tudo a tempo.

Ludmilla também contou que nunca tinha tido vontade de casar, mas que era um sonho de Brunna. “Achava brega”, disse a cantora. Segundo Ludmilla, isso era porque nunca havia amado alguém antes.

“Depois que ela falou do sonho dela, comecei a sentir uma vontade de casar com ela. A vontade foi aumentando”, contou.

Um dia antes, havia sido aniversário de Brunna e Ludmilla postou uma homenagem à amada.

Voltar Todas de Celebridades

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário