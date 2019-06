O feat. entre Luísa Sonza e Pabllo Vittar já existe entre nós. Nesta terça-feira (11) vazou cenas do making of do clipe de “Garupa”, com interpretação das cantoras.

O clipe chega as plataformas digitais, na sexta-feira (14), fazendo parte do novo álbum de Luisa Sonza “Pandora”. A música das divas se chama “Garupa” e numa vibe de filmes de velocidades, as duas dançam com look coloridos e também interagem em uma moto.

