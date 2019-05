Luísa Sonza e Pabllo Vittar estão gravando um clipe!

Por Anna Dalbem*

Nesta quinta-feira (23), os fãs já estavam desconfiados de que a cantora drag Pabllo Vittar estava tramando alguma coisa com Luísa Sonza. Até que Vittar divulgou foto com a cantora, com a legenda “Garupa”. Eita, segura que vem hit! Depois disso, Luísa retweetou em sua conta do Twitter uma postagem de uma fã, com imagens inéditas dos bastidores do clipe! Confere só:

G U A R U P A ☁️💦 @luisasonza ☁️💦☁️💦☁️💦☁️💦☁️ pic.twitter.com/nAHI72HZPJ — Pabllo Vittar (@pabllovittar) May 23, 2019

Vale lembrar que Pabllo Vittar está produzindo também uma parceria com a rapper Iggy Azalea, confirmada por ambas pelo Twitter.

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas