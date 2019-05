Nesta terça – feira (21) o escritor, publicitário e empresário Luiz Coronel é o palestrante do MenuPOA que acontece no Palácio do Comércio, sede da Associação Comercial de Porto Alegre. Com o tema “Propaganda, Poesia e Cultura no Desenvolvimento dos Negócios”, o evento inicia às 12h.

Mais informações: www.associacaocomercialpoa.com.br ou pelo fone: (51) 3214.0200.

Deixe seu comentário: