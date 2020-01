Porto Alegre Luiz Englert e Paulo Gama ganham faixas exclusivas para ônibus

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2020

Circulação exclusiva nos trechos ocorre entre 6h e 9h e das 16h às 20h. Foto: Luciano Lanes/PMPA Circulação exclusiva nos trechos ocorre entre 6h e 9h e das 16h às 20h. (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) informa que a partir desta segunda-feira (27), entram em operação as faixas exclusivas da rua Engenheiro Luiz Englert e avenida Paulo Gama, no bairro Farroupilha. O horário de funcionamento será das 6h às 9h e das 16h às 20h. O trecho, de 500 metros, marcado com sinalização horizontal através de faixa azul contínua, garantirá aos usuários uma redução de dois minutos no tempo de viagem. Além disso, serão 90 mil passageiros beneficiados das 40 linhas urbanas.

A faixa da Paulo Gama e Luiz Englert dá continuidade ao projeto de novos trechos exclusivos, já implementados nas avenidas Independência, Mostardeiro e Goethe. Marcelo Hansen, diretor técnico da EPTC, reforça que a medida se enquadra no conceito de Ruas Completas. “Nós implantamos qualificações viárias destinadas não apenas para o transporte coletivo, mas também para os outros modos de deslocamento. Exemplo disso é a nova ciclovia que também foi implementada no trecho. Essas mudanças visam o benefício e a segurança de todos os participantes que constroem nosso trânsito”, diz.

O projeto foi elaborado no conceito de ruas completas, com espaço para cada modal, o que representa mais segurança e uma convivência harmônica entre as pessoas que circulam pelo local”, reforça o secretário extraordinário de Mobilidade Urbana, Rodrigo Tortoriello.

A priorização do transporte coletivo pela prefeitura vai mais do que dobrar a extensão de faixas exclusivas em Porto Alegre, beneficiando diariamente 450 mil clientes. Até março de 2020, no total, serão implantados 22 quilômetros de faixas exclusivas em 16 trechos, o que representa um aumento de 130% em relação aos 17 quilômetros já existentes. O projeto foi pensado para qualificar o sistema de transporte, reduzir os tempos de viagem, dar mais confiabilidade e eficiência ao serviço. A medida deverá também atrair novos passageiros.

Orientação

Os motoristas que necessitam realizar embarque e desembarque de passageiros, entrar ou sair de residências, estabelecimentos comerciais ou outras vias, devem utilizar a faixa exclusiva para realizar a manobra, desde que devidamente sinalizada com a seta e apenas durante o tempo necessário.

Voltar Todas de Porto Alegre

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário