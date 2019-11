Lula é aconselhado a retomar o diálogo com partidos de centro

Aliados do ex-presidente Lula vão aconselhar o petista a procurar, o mais rápido possível, caciques de partidos de centro que não se identificaram com o bolsonarismo. Nomes do MDB, do PL e do PP estão na lista. As informações são da coluna Painel, do jornal Folha de S.Paulo.

Para esse grupo, o petista precisa se “concentrar na política”, já que haveria um vácuo de diálogo no país. A avaliação é a de que Lula deveria buscar “um a um” todos os caciques partidários que “não têm laços orgânicos com o mercado financeiro”.

Deputados e senadores que têm agenda muito conectada à de investidores, dizem os aliados de Lula, seriam os mais reticentes a abrir conversas com o PT. Mas descartada essa ala, acreditam, há espaço para reabilitar pontes com o centro.

Braço ideológico do PSB

Lula se reuniu na terça-feira (12) com o presidente da fundação João Mangabeira, braço ideológico do PSB, Ricardo Coutinho. A conversa faz parte de uma tentativa de diálogo com os partidos de oposição ao governo de Jair Bolsonaro.

Mesmo com críticas de Ciro Gomes (PDT) a Lula, o petista não descarta procurar o ex-governador do Ceará. Ainda que não haja uma conversa entre os dois, aliados do presidente dão como certa um diálogo com o partido.

“Não sei se ele vai conversar com Ciro, mas obviamente com o PDT temos conversa, diálogo. Lupi [presidente nacional do PDT] visitou Lula na cadeia. A gente tem uma aliança, frente no Congresso Nacional, lógico que vai ter essa conversa em algum momento”, disse o líder do PT no Senado, Humberto Costa (PE), ao Congresso em Foco.

Sobre a conversa com o dirigente do PSB, o senador do PT afirmou que ela foi centrada na região Nordeste.

“Falou principalmente sobre Nordeste. Ricardo Coutinho foi governador da paraíba , foi um grande parceiro tanto do governo dele quanto no de Dilma. Ele [Lula] falou claramente que o Nordeste precisa voltar a ser prioritário, ser visto, que não está sendo visto por esse governo. a pobreza está se agravando novamente no Nordeste depois de um período que se reduziu bastante”, afirmou o líder do PT.

Lula ainda não tem um roteiro fechado de viagens, mas estão confirmadas participação na reunião da executiva nacional do PT em Salvador (BA) na quinta-feira (14) e em ato político no Recife (PE) no domingo (17).

Lula ficou preso por 580 dias na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Após ser solto no último dia 8, beneficiado por decisão do Supremo Tribunal Federal que proibiu prisão em segunda instância, o petista foi à São Bernardo do Campo (SP), onde mantém residência atualmente.