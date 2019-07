O ex-presidente Lula divulgou nota nesta terça-feira (30) se solidarizando com o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz. Na segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro usou o assassinato do pai do advogado, durante a ditadura militar, para criticar a OAB. Ele desapareceu em 1974, preso por militares agentes do Doi-Codi, no Rio de Janeiro.

