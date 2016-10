Lula pediu à Odebrecht para contratar o seu sobrinho vidraceiro, que virou milionário

Desde que Taiguara Rodrigues dos Santos, sobrinho do ex-presidente Lula, foi conduzido coercitivamente para depor em razão de seu súbito enriquecimento, uma luz vermelha se acendeu: como um ex-vidraceiro conseguiu tornar-se sócio de uma empresa com contratos internacionais? O ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht Alexandrino Alencar, ao negociar seu acordo de delação, afirmou que Taiguara foi contratado pela empreiteira a pedido de Lula.

Investigações policiais colheram indícios de que o ex-presidente ajudou o sobrinho a enriquecer em uma triangulação que envolvia financiamentos do BNDES, lobby para a Odebrecht e contratos internacionais.

A contratação do sobrinho de Lula, revelada pela revista Veja em fevereiro de 2015, ocorreu no mesmo ano em que o BNDES aprovou um financiamento para a empresa construir uma hidrelétrica em Angola. Foi nessa obra que Taiguara prestou serviço à construtora e recebeu 3,5 milhões de reais. Antes de virar parceiro da Odebrecht, ele era dono de uma pequena vidraçaria.

