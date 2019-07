O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso na sede da Superintendência da Polícia Federal de Curitiba, recebeu na quinta-feira (11) as visitas da jornalista Pilar del Río, viúva do escritor português José Saramago, e da ex-presidente da República Dilma Rousseff. De acordo com a espanhola, que é comanda a Fundação Saramago, declarou que o Brasil “é visto com perplexidade na Europa”.

