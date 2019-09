Lya Luft recebe alta do hospital em Porto Alegre

A escritora Lya Luft recebeu alta do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, na manhã deste domingo (29). Ao 81 anos, a romancista e cronista sofreu um infarto agudo no miocárdio e foi submetida a uma angioplastia de urgência com implante de stent , na última quarta-feira (25). De acordo com o boletim médico do hospital, Lya está em casa e se recupera bem do procedimento. Ela deu entrada na instituição às 2h50min de quarta, sentindo fortes dores no peito. Desde então, estava internada sob observação, no Centro de Terapia Intensiva (CTI) da Instituição.

Natural de Santa Cruz do Sul, a escritora fez aniversário este mês, completando 81 anos no último dia 15.

