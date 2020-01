Magazine Madonna, com dores e lesões, cancela o décimo show da atual turnê

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2020

Cantora não vai fazer a primeira de 15 apresentações agendadas em Londres a partir da semana que vem Foto: Reprodução Cantora não vai fazer a primeira de 15 apresentações agendadas em Londres a partir da semana que vem (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Madonna cancelou mais um show de sua atual turnê, “Madame X”. Desta vez, a cantora de 61 anos não vai fazer o show da próxima segunda-feira (27), o primeiro de uma série de 15 apresentações marcadas no London Palladium, em Londres.

“Meus médicos indicaram que eu deveria descansar por alguns dias”, ela escreve, em comunicado aos fãs. “Como vocês sabem, tenho lesões que continuam a me afligir desde o começo da turnê, mas sempre devo ouvir meu corpo e pôr minha saúde em primeiro lugar.”

Madonna alega estar sentindo dores por causa de uma lesão, mas não especificou nem o tipo nem a parte do corpo afetada. Depois de não conseguir fazer apresentações programadas em Lisboa, a cantora soma agora dez shows cancelados na atual turnê.

As outras 14 apresentações de Madonna em Londres continuam marcadas, sendo a próxima na quarta-feira (29). Depois da longa passagem pela capital britânica, ela vai a Paris.

Todos os shows da turnê, “Madame X”, que começou no dia 17 de setembro do ano passado e também passou pelos Estados Unidos, estão com ingressos esgotados. “A última coisa que eu queria era desapontar meus fãs ou comprometer a integridade dos meus shows”, ela disse em uma postagem no Instagram. “Então, vou continuar até não conseguir mais.”

