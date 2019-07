O chanceler brasileiro, Ernesto Araújo, disse na terça-feira (23) que o Grupo de Lima, do qual o Brasil faz parte, não pretende afrouxar “a pressão pela democracia na Venezuela”. O ministro disse ainda que Nicolás Maduro se mantém no poder por possuir apoios externos. As declarações foram dadas após o encerramento da reunião do grupo, em Buenos Aires.

