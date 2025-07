Política Lula diz que Bolsonaro precisa “assumir a responsabilidade” pelo tarifaço de Trump

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2025

Lula classificou o episódio como uma tentativa de uso eleitoral da relação bilateral. Foto: Reprodução Lula classificou o episódio como uma tentativa de uso eleitoral da relação bilateral. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nessa quinta-feira (10) que o ex-presidente Jair Bolsonaro “deveria assumir a responsabilidade” pela imposição de tarifas de 50% dos Estados Unidos a produtos importados do Brasil. Segundo o petista, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) teria atuado diretamente para convencer Donald Trump a adotar medidas contra o País — o que seria uma forma de retaliação ao avanço das investigações judiciais que envolvem seu pai.

“O ex-presidente deveria assumir a responsabilidade porque ele está concordando com a taxação do Brasil. Aliás, foi o filho dele que foi lá fazer a cabeça do Trump, que começa uma carta tentando fazer um julgamento de um processo que está na mão da Suprema Corte. É um processo que não tem julgamento político não, se nos autos dizer que a pessoa errou, será condenado. É assim que é o Brasil”, disse.

Lula classificou o episódio como uma tentativa de uso eleitoral da relação bilateral. Disse que é “inadmissível” que interesses externos se sobreponham à soberania brasileira e reforçou que o país saberá responder com firmeza e equilíbrio. Ele encerrou a entrevista anunciando que as tratativas diplomáticas já estão em curso e que eventuais sanções ou ações comerciais dependerão da condução do Itamaraty.

O petista também disse que criará um comitê com empresários para repensar a política comercial com os Estados Unidos e reforçou que medidas de retaliação ao tarifaço de Trump já estão em estudo. A principal delas, segundo ele, é o uso da Lei da Reciprocidade, aprovada pelo Congresso, que permite ao Brasil adotar sanções equivalentes às impostas por outros países.

“Primeiro, do ponto de vista diplomático tem várias medidas para se tomar. Podemos recorrer à OMC (Organização Mundial do Comércio), propor investigações internacionais, cobrar explicações. Nós temos a Lei da Reciprocidade, que aprovamos no Congresso Nacional. Primeiro tentaremos negociar, mas se não tiver negociação a Lei da Reciprocidade será colocada em prática. Se ele vai cobrar 50% de nós, a gente vai cobrar 50% dele”, disse à TV Record.

Para Lula, além de desrespeitosa, a medida revela desconhecimento sobre a relação histórica entre os dois países e será respondida com firmeza pelo Brasil. O petista disse que não é aceitável a diplomacia ser substituída por vídeos em redes sociais.

“A primeira coisa que precisa ficar clara para o povo brasileiro é que quem tem que respeitar o Brasil e gostar do Brasil são os brasileiros, mas eu achei aquela carta fosse um material apócrifo porque não é costume mandar correspondência pelo site do presidente”, afirmou. (Com informações do jornal O Globo)

