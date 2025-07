Rio Grande do Sul Governo gaúcho assina 51 novos convênios com municípios para reconstrução de estradas rurais danificadas pelas enchentes

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Cada cidade poderá receber até R$ 300 mil para investir na reconstrução de estradas. Foto: Ascom Seapi Cada cidade poderá receber até R$ 300 mil para investir na reconstrução de estradas. (Foto: Ascom Seapi) Foto: Ascom Seapi

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Representantes de 51 municípios estiveram no auditório da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), em Porto Alegre, nessa quinta-feira (10) para a assinatura de convênios com o governo do Rio Grande do Sul. Cada cidade poderá receber até R$ 300 mil para investir na reconstrução de estradas rurais danificadas pelas enchentes de 2024.

O programa destina recursos a municípios que decretaram situação de emergência em razão das enchentes que devastaram o Estado no ano passado. Até o momento, 273 municípios já firmaram convênio, entre os 356 inscritos no edital. Os recursos, que somam quase R$ 107 milhões, são provenientes do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs). As demais cidades contempladas seguem com a tramitação dos processos para posterior assinatura.

O valor pode ser utilizado para a contratação de horas-máquina de equipamentos como trator de esteira, escavadeira hidráulica, retroescavadeira, rolo compactador, caminhão, motoniveladora (patrola), pá carregadeira e caminhão prancha. Também é possível adquirir insumos como brita, saibro e cascalho, conforme os planos de trabalho enviados pelas prefeituras e aprovados pela área técnica da Seapi.

O secretário da Agricultura, Edivilson Brum, saudou os representantes municipais e demais autoridades, destacando que o governo estadual tem atuado de forma intensa na reconstrução do Estado. Segundo ele, a iniciativa é um dos exemplos concretos do Plano Rio Grande, que está estruturado em diversos eixos de atuação, entre eles o de Recuperação. “Estamos muito felizes em garantir esses investimentos e certos de que os recursos se transformarão em melhores serviços públicos para a população local”, salientou.

O superintendente Administrativo e Financeiro da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), Antonio da Silva, ressaltou a relevância dos investimentos para os municípios atingidos. “Represento aqui a nossa presidente, Adriane de Oliveira, e quero destacar a importância desses recursos. O dinheiro está chegando na ponta, e isso faz muita diferença. Ajuda muito quando o Estado cumpre seu papel — e hoje tivemos mais uma demonstração disso”, declarou.

— Lista dos municípios que assinaram convênio:

* Aratiba

* Áurea

* Barão de Cotegipe

* Boa Vista das Missões

* Bossoroca

* Brochier

* Caçapava do Sul

* Camaquã

* Camargo

* Cambará do Sul

* Centenário

* Cruz Alta

* Dom Feliciano

* Dom Pedrito

* Entre Rios do Sul

* Esperança do Sul

* Estação

* Eugênio de Castro

* Faxinalzinho

* Floriano Peixoto

* Gentil

* Gramado dos Loureiros

* Gramado Xavier

* Itaqui

* Ivoti

* Jaboticaba

* Mata

* Monte Belo do Sul

* Palmares do Sul

* Palmeira das Missões

* Palmitinho

* Paraí

* Pinhal

* Planalto

* Quaraí

* Rodeio Bonito

* Santa Bárbara do Sul

* Santo Ângelo

* Santo Augusto

* São Borja

* São José do Hortêncio

* São Valério do Sul

* São Vicente do Sul

* Sapiranga

* Sede Nova

* Sério

* Sertão Santana

* Vacaria

* Viadutos

* Vicente Dutra

* Westfália.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/governo-gaucho-assina-51-novos-convenios-com-municipios-para-reconstrucao-de-estradas-rurais-danificadas-pelas-enchentes/

Governo gaúcho assina 51 novos convênios com municípios para reconstrução de estradas rurais danificadas pelas enchentes

2025-07-10