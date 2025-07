Rio Grande do Sul Bombeiros atuam no resgate de criança em cânion da Serra Gaúcha

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2025

Operação conta com o uso de rapel e apoio de helicópteros. (Foto: Divulgação/CBM-RS)

O uso de drone com câmera térmica permitiu a uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBM-RS) localizar, no final da tarde dessa quinta-feira (10) uma menina de 11 anos que havia despencado do mirante do cânion Fortaleza, em Cambará do Sul (Serra Gaúcha). Os trabalhos de resgate prosseguem, ainda sem informações sobre o estado da criança.

De acordo com a corporação, um equipamento de alpinismo do tipo rapel será utilizado para a retirada da garota, a cerca de 70 metros da borda da formação rochosa. O grupo encarregado da missão conta com mais de dez integrantes, alguns com especialização na técnica. Helicópteros prestam apoio à operação.

O que se sabe

O acidente ocorreu por volta das 13h. Com transtorno do espectro autista (TEA), a menina participava de um passeio turístico com os pais na chamada “Trilha do Mirante” (ponto mais alto da estrutura) quando se desprendeu das mãos do casal, saiu correndo e acabou caindo entes que o pai a alcançasse. A família é oriunda de Curitiba (PR) e inclui outros dois filhos, que testemunharam o fato.

(Marcello Campos)

