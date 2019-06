O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse nesta sexta-feira que autorizou a reabertura da fronteira com a Colômbia no estado de Táchira (oeste) a partir deste sábado. “No exercício pleno da nossa soberania, ordenei a abertura dos postos na fronteira com a Colômbia no estado de Táchira, a partir deste sábado”, informou o dirigente através do Twitter.