A moradora de Sorocaba (SP), que teve o celular roubado enquanto fazia uma ‘live’ nas redes sociais em Mongaguá (SP), afirmou que conseguiu recuperar o aparelho. Segundo ela, graças às imagens gravadas no momento do crime, a mãe do rapaz suspeito do roubo o reconheceu pelas redes sociais e obrigou o filho, que é adolescente, a devolver o celular na delegacia.