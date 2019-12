Economia Mais de 10 milhões de pessoas poderão sacar até R$ 998 do FGTS

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2019

Os saques poderão ser feitos a partir do dia 20 de dezembro Foto: Divulgação A Caixa Econômica Federal iniciou uma nova etapa do calendário de pagamentos do Saque Imediato do FGTS. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Mais de 10 milhões de trabalhadores poderão sacar R$ 998 do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), informou a Caixa Econômica Federal nesta sexta-feira (13). Tem direito a retirar o dinheiro quem tinha saldo de até esse valor na conta do fundo em 24 de julho deste ano.

Para as contas com saldo superior a essa quantia naquela data, o saque continua limitado a R$ 500. “Se o saldo da conta no dia 24 era de até R$ 998, você saca a diferença. Se era superior, fica limitado aos R$ 500”, disse Paulo Angelo, vice-presidente de Fundos de Governo da Caixa.

Os saques poderão ser feitos a partir do dia 20 de dezembro e prosseguem até 31 março do ano que vem. Inicialmente, o limite para a retirada dos recursos do fundo era de R$ 500 por conta. Depois, o Congresso Nacional alterou o valor para até R$ 998. A lei foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro na quinta-feira (12).

