Mais de 248 mil motoristas gaúchos optaram por parcelar o IPVA em três vezes neste ano

Um total de 248.010 mil contribuintes fez a opção de parcelar o pagamento do IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores) de 2018 no Rio Grande do Sul. A possibilidade de dividir o imposto em três vezes estava disponível até o final de janeiro. Também neste período, outros 244 mil motoristas pagaram de forma integral, elevando para 1.382.922 o número de veículos com o tributo em dia. As informações são da Sefaz (Secretaria da Fazenda) do RS.

Até o momento, a arrecadação bruta está em 967 milhões de reais. Metade desse valor é creditada de maneira automática para as prefeituras de acordo com o município de emplacamento do veículo.

A partir de agora, a opção de pagamento integral oferece descontos que podem chegar a 21,6% para quem quitar o IPVA até o dia 28 deste mês. Nestes casos, além do abatimento de 2% sobre o valor do imposto, o contribuinte terá seguir somando as vantagens dos programas do Bom Motorista e do Bom Cidadão.

Os condutores que não receberam multas nos últimos três anos, terão dedução de mais 15% – para quem não foi multado há dois anos, o índice é de 10% e quem ficou um ano sem infrações, o abatimento é de 5%. O desconto do Bom Cidadão, por sua vez, dará aos proprietários de veículos que acumularam no mínimo 100 notas fiscais no programa Nota Fiscal Gaúcha mais 5% de desconto, válidos para pagamentos antecipados ou não.

Quem paga

Todos os proprietários de veículos automotores fabricados a partir do ano de 1999.

Como pagar

Para quitar o imposto, o proprietário deve apresentar Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV). Junto com o IPVA, é possível pagar o seguro obrigatório, DPVAT, taxa de licenciamento e multas de trânsito.

Onde pagar

Banrisul, Bradesco, Santander, Sicredi, Caixa (loterias) e Banco do Brasil (somente para clientes).

Consultas e dúvidas

Para auxiliar os contribuintes, a Sefaz tem disponível um site específico (www.ipva.rs.gov.br) sobre o imposto. Nele, é possível consultar todos os dados relativos aos veículos, como multas, valores a pagar e pendências. Além do site, é possível baixar o aplicativo do tributo (IPVA RS) para dispositivos móveis, disponível gratuitamente na App Store e na Google Play.

Deixe seu comentário: