Mais de 3 toneladas de alimentos impróprios para o consumo são apreendidas no Norte do RS

Uma operação da Força-Tarefa do Programa Segurança Alimentar do Ministério Público apreendeu 3,5 toneladas de alimentos impróprios para o consumo em Rondinha, na Região Norte do Rio Grande do Sul, na quarta-feira (23). Quatro estabelecimentos foram autuados.

A Indústria de Embutidos Casonatto foi interditada, e o Mercado Merlin, com mais de 1,2 mil garrafas pet de cachaça sem procedência, teve o depósito interditado. O Restaurante Chapão, no Hotel Bharranco, foi autuado pelo reaproveitamento inadequado de alimentos, e o acesso à água de poço foi interditado. A Suinocultura Gobbi teve carne em péssimas condições apreendida e uma câmara fria interditada.