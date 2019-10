“Malévola” é destaque entre as estreias da semana

Em tempos de Mostra, cessa temporariamente o fluxo de 12, 15 e até 17 lançamentos que tem sido a norma das últimas semanas. Distribuidores e exibidores sabem que, desta quinta-feira (17), até o dia 30, o público poderá escolher entre 300 títulos – produções de todo o mundo, 60 do Brasil.

Entram somente seis novos filmes, dois com passagem prévia pela 8 ½ Festa do Cinema Italiano (Desafio de Um Campeão e Euforia), um suspense espanhol multipremiado em todo o mundo (O Enigma da Rosa), mas, claro, há que ressaltar que Angelina Jolie está chegando. Quem viu Malévola em 2014, lembra-se de como ela estava bela vestindo, toda de preto, lábios bem vermelhos, o figurino da malvada. Cinco anos depois, no 2, o subtítulo – Dona do Mal – é enganoso porque Angelina, mesmo mantendo o preto das roupas, tem amor por Aurora no coração. Prepare-se – um filme em que a verdadeira vilã só se veste de branco só pode oferecer surpresas. Embora recebido a pancadas pela crítica dos EUA – as primeiras resenhas pontuam menos de 50% no site Rotten Tomatoes -, Dona do Mal tem atrativos. Ora, se tem. E o maior deles é: Angelina.

Malévola – Dona do Mal

O casamento de Aurora coloca a garota e sua ‘madrinha’ em campos conflitantes. Resistirá o afeto? Apesar do figurino preto de Angelina, como Malévola, a verdadeira vilã veste branco – e Michelle fica repetindo que este não é um conto de fadas. A subversão das cores tradicionais não é o menor dos charmes do relato do diretor norueguês Ronning. O primeiro filme foi um êxito planetário. O segundo é mais sombrio e até assustador, o que levanta a questão de ser ou não um programa infantil. Mas tem ação, humor, romance e muitos, muitos efeitos especiais.