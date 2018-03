Malta e África do Sul são a grande tendência para 2018 em intercâmbio

O ano está começando e, com ele, já surgem as tendências de destinos para se fazer intercâmbio. De acordo com a CI Intercâmbio e Viagem, dois países devem receber muita procura em 2018: Malta e África do Sul. No entanto, o Canadá ainda será a escolha, como aconteceu no ano passado, dos alunos brasileiros.

“Devemos ter um aumento de 6% na procura por Malta, que despontou em 2016, e 5% na África do Sul”, reforça Ana Flora Bestetti, Supervisora da Região Sul da CI. Os motivos são diversos: destinos menos comuns, com mais peculiaridades e, claro, economicamente mais em conta. De acordo com Ana Flora, a pequena e linda ilha da Europa possui belezas naturais e história, enquanto a África do Sul tem todo o apelo do continente africano. Já o Canadá, segue líder na procura pela segurança, receptividade do povo, dólar mais barato que o americano, sem falar das lindas paisagens.

Mas quem pensa num programa mais completo em termos de experiência de vida, como, por exemplo, Trabalhar e Estudar, a Oceania e a Irlanda, seguirão na preferência. “Nestes lugares a CI possui o apoio de unidades próprias de negócios, o que dá uma segurança para quem viaja”, completa Ana. Ainda para 2018, o Intercâmbio Teen e o High School continuam fortes como programas de férias.

TOP 5 DE 2017

No ano que passou, os cinco destinos mais procurados para se fazer intercâmbio foram: Canadá (39%), USA (17%), Inglaterra (16%), Oceania (8%) e Irlanda (8%). Já as cidades de Londres, Paris, Roma, Amsterdã, Berlim e Peru foram as mais procuradas para quem contratou o Mochilão CI.

A CI, em Porto Alegre, está presente na Rua Padre Chagas, 72, Moinhos de Vento (Telefone: 51-3346-4654) e na Av. Pereira Passos, 1125, loja 1, Bairro Vila Assunção (Telefone: 51-3062 0626). Há, ainda, unidades em Caxias do Sul, Passo Fundo, Erechim e Pelotas. Informações no www.ci.com.br.

