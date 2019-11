Foram retomados com mais intensidade em Bagdá e no Sul do Iraque, nesta quarta (13), os protestos contra o governo, que também é alvo de uma crescente pressão das Nações Unidas em favor de reformas. Desde 1º de outubro, mais de 300 pessoas morreram. Diante dessas mortes, do aumento da repressão, das detenções e das intimidações, a mobilização se conteve por alguns dias.