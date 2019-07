Manifestantes invadem Parlamento de Hong Kong

Manifestantes cercaram e invadiram o prédio do Parlamento de Hong Kong, segundo a CNN. A região enfrenta uma onda de protestos que se intensificou, nesta segunda-feira (1º), após celebração oficial do 22º aniversário do retorno do território ao domínio chinês. Os manifestantes usaram barras de metal e um carrinho de ferro para estourar portas e janelas de vidro do prédio. Policiais do batalhão de choque equipados com capacetes e bastões usaram spray de pimenta durante o impasse. Alguns ativistas retiraram barras de ferro que reforçavam partes do edifício do conselho.

O vídeo divulgado pela Hong Kong Free Press mostra o momento em que os manifestantes conseguem romper as portas de vidro do Parlamento.

Around a dozen protesters have entered the legislature through the broken door, but are barred from accessing other parts of the building by a metal gate

O protesto foi feito contra a crescente influência do regime comunista chinês sobre a região, que enfrenta uma onda de manifestações desde que a administração local lançou um projeto de lei que autoriza a extradição de moradores de Hong Kong à China continental.

