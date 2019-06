Manifestantes organizam protestos em Porto Alegre a favor de Moro e decreto das armas

Apoiadores do governo de Jair Bolsonaro organizaram uma manifestação para este domingo (30). Além do Rio Grande do Sul, outros diversos estados preveem mobilizações, assim como o Distrito Federal. em Porto Alegre, eventos no Facebook chamam a população para se reunir no Parcão, no bairro Moinhos de Vento.

Na pauta de reivindicações dos manifestantes está o apoio ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro. Nas últimas semanas, o site Intercept divulgou conversas atribuídas a Moro, na época em que ele era juiz da Operação Lava Jato, com procuradores da força-tarefa da LJ.

Também serão defendidos a reforma da Previdência, o decreto a favor das armas, editado pelo presidente da República, e o pacote anticrime.