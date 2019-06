Manifesto contra pacote anticrime

Entidades do movimento negro estão lançando um manifesto contra o pacote anticrime de Sérgio Moro. Três ex-ministros da Justiça o endossaram: Tarso Genro, Eugênio Aragão e José Eduardo Cardozo. As entidades dizem que, “não obstante suas intenções iniciais”, a proposta restringirá direitos e permitirá que agentes do Estado fiquem impunes quando do assassinato de jovens pobres e negros.

