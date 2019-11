O goleiro do Internacional, Marcelo Lomba, reconhece expulsão e diz estar chateado: “É difícil você dormir sabendo que prejudicou a equipe”

A expulsão de Marcelo Lomba no Gre-Nal do último domingo (3), foi bastante comentada, inclusive por colorados que foram contra a atitude do seu goleiro. Em coletiva na tarde desta segunda-feira (4), Lomba concedeu entrevista coletiva no CT Parque Gigante e falou sobre o ocorrido. “Fiquei muito chateado ontem. É a primeira vez que acontece de eu ser expulso por uma falta, um lance mais ríspido. É difícil você dormir sabendo que prejudicou a equipe”, lamentou.

O goleiro também reconheceu o erro, disse que usou uma força desproporcional e pediu desculpas ao adversário. “Peço desculpa ao Luciano se em algum momento eu pude arriscar a integridade dele”, comentou.

Segundo Lomba, agora é reerguer a cabeça e pensar nos próximos jogos do Brasileirão, já que o objetivo é conseguir uma vaga direta para a Libertadores de 2020. “Tudo que a gente mais quer é colocar o Inter na Libertadores”, afirmou. O goleiro ainda disse que Zé Ricardo, Rodrigo Caetano e Melo estão em cima do vestiário, porque eles precisam melhorar: “A gente está tentando acertar o melhor Inter para esta reta final”.

Libertadores 2020

Pós-eliminação na Copa do Brasil e Libertadores, o Campeonato Brasileiro passou a ser única competição em disputa para o Inter, que através do nacional tenta a classificação direta para a competição continental do próximo ano. Com oito rodadas restantes, a colocação, ao menos no G-6 ou G-4, ganhou ares de obrigação, principalmente, após a derrota no clássico Grenal deste domingo.

Com o revés por 2 a 0, na Arena, o colorado caiu para a sétima colocação. Agora, com 46 pontos, está a seis pontos do São Paulo, primeiro time no G-4.

“Já fizemos grandes partidas durante o ano. Faltam oito partidas para o final do campeonato e temos a obrigação de colocar o Inter na Libertadores”, afirmou o vice de futebol Roberto Melo, na zona mista da Arena.

“Vamos buscar explicações e fazer as cobranças que precisamos fazer”, disse Zé Ricardo após o revés no Grenal.

Neste restante de Brasileiro, ainda há pela frente oito enfrentamentos, incluindo jogos direto de seis pontos, como partidas contra o São Paulo e Corinthians.