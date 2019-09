Marchezan fala a empresários sobre PPPs e reformas para a cidade

O prefeito de Porto Alegre Nelson Marchezan Júnior falou, nesta quinta-feira (05), sobre as “As PPPs e as reformas para uma nova Porto Alegre’’. Na ocasião, ele participou de uma reunião-almoço promovida pela Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas (ADCE) da capital. “Estou muito mais otimista. Tenho a convicção real de que mudamos o futuro da nossa cidade”, afirmou.

O prefeito destacou os projetos para Parcerias Público-Privadas (PPPs) de saneamento básico de água e esgoto, de instalação dos novos relógios de rua e da revitalização da Orla do Guaíba, entre outros que estão nas metas da gestão.

Marchezan falou sobre o início da sua gestão, onde relembrou dificuldades financeiras e a falta de crédito para buscar recursos e investir em áreas essenciais. “Nos últimos 20 anos, as despesas cresceram mais que as receitas, e Porto Alegre empobreceu. É impossível ter uma cidade boa para se viver se a máquina pública está falida”, disse ele.

As reformas estruturais na receita e na despesa, aprovadas com apoio da Câmara de Vereadores, mudaram o cenário e recuperaram a credibilidade do Município junto às instituições financeiras. Segundo Marchezan, R$ 668 milhões em financiamento já estão projetados até 2020, e em 2021 o caixa fechará no azul. Outras iniciativas positivas destacadas por foram o maior contrato de manutenção de equipamentos de praças e parques até hoje (no valor de R$ 24,8 milhões), firmado no último dia 3 de setembro.

Deixe seu comentário: