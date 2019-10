Nessa terça-feira, durante reunião-almoço com representantes do Sindilojas (Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre), o o prefeito Nelson Marchezan Júnior afirmou que a sua gestão – que se encerra no ano que vem – “deixará um legado extraordinário para a capital gaúcha”. Segundo ele, em 2021 as contas do Município fecharão no azul pela primeira vez em 20 anos.